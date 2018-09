Inde : l'équipage de l'avion oublie de pressuriser la cabine et provoque des saignements chez les passagers

Oups. Une trentaine de passagers d'un avion indien ont souffert, jeudi 20 septembre, de saignements du nez et des oreilles après que l'équipage a oublié d'activer la pressurisation de la cabine, forçant le vol à rebrousser chemin. Transportant 166 personnes, la liaison Bombay-Jaipur de la compagnie Jet Airways est revenue à son point de départ trois quarts d'heure après son décollage de bon matin, à la suite de l'apparition de symptômes alarmants.

Une vidéo postée sur Twitter montre un silence de mort régnant dans la cabine, où les passagers ont enfilé les masques à oxygène tombés de leur compartiment. "Situation de panique due à un problème technique sur le @jetairways 9W 0697 allant de Bombay à Jaipur. Le vol retourne à Bombay après 45 minutes. Tous les passagers sont en sécurité, dont moi", a tweeté le passager Darshak Hathi dans un message géolocalisé à l'aéroport de la capitale économique indienne.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps