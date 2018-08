Inde : l'armée au secours des victimes

Des villageois portent un vieil homme à bout de bras jusque dans une barque où ont déjà pris place d'autres rescapés. Toutes les embarcations ont été réquisitionnées pour évacuer des centaines de personnes menacées par la montée des eaux. Ici, toutes les maisons sont inondées. Parfois, il faut un hélicoptère pour venir en aide à certaines personnes, comme cette femme enceinte hélitreuillée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle a donné naissance à un garçon juste après son sauvetage.

Plus de 6 000 personnes attendent d'être secourues

Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s'abattent sur l'État du Kerala, au sud de l'Inde, provoquant des glissements de terrain et des destructions de maisons. On compte déjà 324 morts. 6 000 personnes sont prises au piège par la montée des eaux et plus de 10 000 km de routes ont été endommagées.

Face à cette catastrophe, l'armée indienne a mobilisé 30 hélicoptères et des milliers de soldats pour venir en aide aux sinistrés, pour acheminer de l'eau et de la nourriture qu'il faut parfois faire passer sur un pont de fortune. Des milliers de personnes sont aujourd'hui sans abri. Certaines ont eu la chance de trouver refuge, comme ici, dans cette école. Les autorités du Kerala lancent un appel à l'aide au gouvernement indien, alors que la région est en proie à de nouvelles pluies torrentielles.

