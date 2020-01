Inde : dans le quotidien des musiciens des maharajas

Le train du Maharajas Express clôture son trajet vendredi 17 janvier à Bikaner, aux portes du désert. Les passagers sont accueillis en gare comme des rois. Une soirée magique et inoubliable les attend. Ils vont pouvoir découvrir grâce à cette pause les danses et musiques du Rajasthan. Ici, les couleurs des paysages sont différentes de celles des autres villes d'Inde.

"Autrefois, nous jouions pour divertir les maharajas"

Un tapis rouge est en place pour accueillir les touristes. Des musiciens locaux les attendent, habillés dans la pure tradition. Dans cette région, la moustache est un signe de fierté. Les musiciens sont exclusivement des hommes. Dans chaque village, on retrouve des musiciens qui s'entraînent parmi les dromadaires et les vaches à lait. La musique fait partie de leur vie depuis la nuit des temps. À l'époque, ils avaient l'honneur de jouer à la cour des rois. "Autrefois, nous jouions pour divertir les maharajas et leur apporter de la joie. Ils avaient besoin de se détendre après une longue journée de travail à gouverner le royaume. Pendant 2 heures chaque jour nous jouions notre musique pour leur ôter tous leurs soucis", explique un musicien.

