Inde : au moins 43 morts après un glissement de terrain causé par la mousson

Plus de 300 personnes sont mortes ces dernières semaines dans des inondations et des glissements de terrain, au Bangladesh, au Népal, ainsi que dans l'est et le nord-est de l'Inde.

Des sauveteurs lors de l'effondrement d'un terrain dans l'Etat du Kerala, en Inde, le 8 août 2020. (AFP)