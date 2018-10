Inde : à la découverte du plus grand marché de fruits et légumes

C'est le plus grand marché de fruits et légumes d'Asie. Sa taille ? Pas moins de 32 hectares, soit 45 terrains de football. Au cœur de New Delhi, la capitale de l'Inde, chaque légume à son secteur et la propreté n'est pas vraiment au rendez-vous. La première chose que l'on voit en arrivant, ce sont les camions. Ils sont des milliers, côte à côte, prêts à charger fruits et légumes. Ensuite, ce qui saute aux yeux, ce sont les couleurs flamboyantes. Il y a plus de 100 types de fruits et légumes différents.

11 000 mètres cubes quotidiens de fruits et légumes

Le marché ouvre ses portes à minuit. Les marchandises y affluent des quatre coins du continent. 11 000 mètres cubes de fruits et légumes sont livrés chaque jour. Une fois sur place, tout est trié. Par endroit, les enchères se font à la criée. Les transactions peuvent atteindre des millions d'euros par jour. Le tout se fait essentiellement en petites coupures. Plus loin, c'est la discrétion qui prime sur les prix. La négociation entre vendeurs et acheteurs se fait en se touchant les doigts avec un code très précis, le tout sous un bout de tissu. Autre différence par rapport aux marchés français, il n'y a presque pas de frigos, pas de chaîne du froid. Il faut donc aller très vite. C'est le travail des porteurs qui sont en nombre. Ce marché n'existait pas il y a 40 ans, mais il a grandi en un temps record.

