VIDEO. En Inde, des écoles enseignent le "bonheur" à leurs élèves à New Delhi

"S’éloigner de la quête de performance pour se concentrer sur le bien-être des étudiants". Voici le nouvel objectif de New Delhi, qui a lancé en juillet 2018 son nouveau programme scolaire : les cours de bonheur. Plus de mille écoles publiques de la capitale indienne enseignent désormais quotidiennement le bonheur à leurs élèves. Concrètement, ces derniers ont désormais droit à 30 ou 45 minutes de méditation, de relaxation, d’échanges et de jeux en tout genre avant de commencer leur journée.

Un programme satisfaisant

L’objectif est simple : lutter contre le stress, la fatigue, et contribuer au bonheur de ces enfants afin de les rendre plus performants et optimistes. Un programme nécessaire selon les autorités de la ville, et qui porte ses fruits selon les enseignants et les élèves. "J’ai comparé ce que j’étais avant, et ce que je suis maintenant", confie Shivani. "J’étais toujours agacée, turbulente, et je refusais de parler. […] Aujourd’hui, je suis plus gentille, je parle à tout le monde et je suis plus concentrée sur mes études", poursuit-elle. Approuvé par le Dalai Lama, ce programme est inspiré du Bouthan, pays reconnu comme étant l’un des plus heureux du monde…