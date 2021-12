Inde : à la découverte de Jodhpur

En Inde, à Jodhpur, la plupart des maisons sont peintes et repeintes en bleu chaque année selon une tradition ancestrale et un sublime palais des maharadjas domine la cité considérée comme la plus belle ville du pays.

Avec son fort en majesté, Jodhpur incarne toute la splendeur des villes du Rajasthan, la terre des rois dans le nord-ouest de l'Inde. Fondée au XVe siècle, la cité mythique est aussi surnommée la ville bleue en raison des nombreuses maisons qui en arborent fièrement la couleur. La famille de Rishab Joshi vit à Jodhpur depuis trois générations. Comme tous les ans à l'approche de l'hiver, il est chargé de repeindre sa maison.

Décor de films

À l'origine, ce sont les brahmanes, caste supérieure, qui ont enduit les premiers leurs murs en bleu pour se distinguer des autres communautés. La forteresse du roi a été érigée sur un rocher en 1459. Elle s'étale sur 400 mètres de long avec e nombreuses cours intérieures et des façades superbement sculptées. Du haut de ses 136 mètres, cette citadelle constitue l'un des plus beaux systèmes de défense du Rajasthan et a même servi de décor à un film de Batman notamment. Symbole vivant d'un glorieux passé, Jodhpur abrite un deuxième palais, où les maharadjas y vivent depuis 1929 et une partie du bâtiment a été transformé en hôtel de luxe.