Inde : 28 tonnes de matériel médical envoyé par la France arrivent à New Delhi

Un avion a transporté 28 tonnes d’aide médicale en provenance de France jusqu’à New Delhi, en Inde, dimanche 2 mai. Dans sa soute, se trouvaient des générateurs d’oxygène, des respirateurs, des conteneurs cryogéniques. Ce matériel d’une valeur de 2 millions d’euros a été financé par des entreprises et par l’État. "C’est la plus grande opération d'aide menée par la France depuis le début de la crise Covid", lance Emmanuel Lenain, ambassadeur de France en Inde.



Un générateur d’oxygène du Val-d’Oise

Un hôpital de la capitale va installer le générateur d’oxygène au fond d’une cour encore en travaux. Un vrai soulagement pour le docteur Aditya Maheshwari, chargé de son installation. "Nous allons sauver la vie de nombreuses personnes grâce à ça. À cause du manque d’oxygène, nous refusons beaucoup de patients. Nous allons pouvoir en accueillir plus et nos efforts vont se concentrer sur comment sauver la vie des gens", explique le médecin. La machine a été conçue et fabriquée dans une usine du Val-d’Oise. En tout, 40 pays ont promis de l’aide à l'Inde.