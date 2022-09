Himalaya : le pashmina, une laine d'exception produite en hauteur

Dans l'un des paysages les plus hostiles de la planète, à 4 500 mètres d'altitude, en haut de l'Himalaya indien, sont élevées des chèvres précieuses, servant à fabriquer du pashmina. Chaque printemps, un éleveur passe un mois à récolter ce duvet, plus noble que le cachemire. Le pashmina pousse sur la race de chèvre changthangi. Pour récolter le pashmina, les pattes des chèvres sont attachées, puis les animaux sont peignés. "On doit le faire avec beaucoup de délicatesse, si on tire trop fort ça l'abîme", témoigne un berger. Le pashmina est sa principale source de revenu.

Une production artisanale en Inde

Le pashmina se vend 50 euros le kilo. "Plus les conditions sont dures, mieux c'est", assure Nawang Phunstong, fabricant de pashminas. En effet, si les chèvres n'étaient pas confrontées au froid extrême des montagnes, elles ne produiraient pas de pashmina. Une fois récolté, le pashmina est nettoyé. Seules les fibres les plus fines sont gardées. En Inde, la production du pashmina est encore artisanale.