Espace : objectif Lune pour l'Inde

La réponse sera donnée à 22h25 vendredi 6 septembre. En juillet dernier, une fusée de la mission spatiale Chandrayaan-2 a décollé su sud-est de l'Inde. Après avoir effectué plusieurs orbites autour de la Terre, l'engin devrait rejoindre la Lune. Le module devrait se poser sur la face cachée de l'astre dans un immense cratère. "Aller étudier sur la Lune de la glace, c'est très intéressant", avance le président du CNES Jean-Yves Le Gal.

Rechercher de l'eau

L'objectif de cette mission est d'étudier le sol et les roches dans l'espoir de trouver l'eau qui permettrait peut-être un jour d'y installer une base habitée. Si l'alunissage réussit, l'Inde sera le quatrième pays à s'être posé sur la Lune après les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. Le suspense commencera à 22h10 et durera quinze minutes vendredi 6 septembre.

