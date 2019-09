Lune : six questions pour comprendre les enjeux de la mission indienne Chandrayaan-2

C'est l'heure de vérité pour le programme spatial indien. Vendredi 6 septembre dans la soirée, l'atterrisseur Vikram tentera de se poser près du pôle Sud lunaire, au terme d'un mois et demi de rotations orbitales autour de la Terre puis de la Lune. Si la mission est un succès, l'Inde deviendra la quatrième nation au monde à poser un appareil sur le sol sélénite, après l'Union soviétique, les Etats-Unis et la Chine.

Franceinfo détaille les enjeux de cette mission, baptisée Chandrayaan-2.

En hindi, Chandrayaan signifie "chariot lunaire". L'objectif de cette mission est de poser l'atterrisseur Vikram à la surface de la Lune, afin de permettre au rover Prayan, le petit robot mobile qu'il transporte, de se promener à sa surface. Ce petit "chariot lunaire" devra y réaliser des prélèvements et transmettre un maximum d'informations aux scientifiques indiens sur Terre.

Fonctionnant à l'énergie solaire, le robot à six roues devrait fonctionner pendant environ quatorze jours terrestres et parcourir une distance d'environ 500 mètres.

Lancé le 22 juillet d'un pas de tir du sud de l'Inde, un orbiteur a conduit l'atterrisseur Vikram jusqu'à proximité de la Lune avant de s'en séparer le 2 septembre.

Une fois libéré, Vikram a réalisé deux manœuvres afin d'abaisser son orbite. "Il se trouve aujourd'hui sur une orbite elliptique de 36 kilomètres par 110 kilomètres, prêt à se poser sur la Lune", indique Futura Sciences.

Il doit commencer sa descente vers 22h30, heure française. "La vitesse sera d'abord de 2,5 km/s, soit environ Mach 7, l'objectif étant que Vikram se pose à 22h45 tout en douceur, à une vitesse nulle, grâce à la poussée finale de rétrofusées", explique Bernard Foing, astrophysicien à l'Agence spatiale européenne (ESA), interrogé par Le Parisien.

Pendant ces 15 minutes, tout le pays, y compris le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui assistera à l'événement depuis le QG de l'Agence spatiale indienne (ISRO) à Bangalore, retiendra son souffle. En juillet, Kailasavadivoo Sivan, le président de l'ISRO, avait déclaré s'attendre à vivre "15 minutes de terreur". Une fois posé, Vikram devrait libérer Prayan vers 1 heure du matin.

Si des hommes y ont effectivement déjà mis les pieds, se poser sur la Lune n'est pas aussi simple que faire un créneau. Si Vikram ne ralentit pas suffisamment, il arrivera trop vite et se fracassera contre la surface désolée. En avril, cette mésaventure est arrivée à la sonde lunaire israélienne Beresheet. Cet engin de 585 kg s'est écrasé à la surface de la Lune en raison d'une panne des moteurs censés ralentir sa descente. Avant le crash, elle avait transmis cette image.

Just received from SpaceIL communication team what appears to be the last image #Beresheet spacecraft managed to beam to earth before it crashed on the moons surface pic.twitter.com/yDx2ioZiXy