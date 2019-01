2019 : l'année de l'exploration de l'espace

La journaliste de France 2 Camille Guttin fait le point sur le calendrier de l'exploration de l'espace en 2019. "Le 1er janvier, à 10h33, c'est un record spatial qui a été battu. L'exploration par une sonde de la Nasa de l'astre qui s'appelle Ultima Thule. C'est l'objet le plus éloigné qui n'a jamais été visé par une mission de survol. Il est à 6,5 milliards de kilomètres du soleil. Ce sera la première fois que l'on pourra observer un objet de ce type, fait de glaces et de roches. Une course aux étoiles qui fascine tous les pays puisque, le 17 janvier, la station spatiale internationale devrait recevoir une capsule habitable, elle s'appelle Crew Dragon et elle permettra à de nouveaux astronautes américains de rejoindre la station", précise-t-elle.

Des vols privés dès 2022

Des vols privés se préparent pour l'année 2019. "Il n'y a pas que les scientifiques qui partent à la conquête de l'espace. En fin d'année, les premiers billets spatiaux vont commencer à être vendus. La société du fondateur d'Amazon devrait permettre de faire un tour, quelques minutes, autour de la terre. Aucune date n'a encore été dévoilée. Enfin, le réseau Space X, lancé par le milliardaire américain Elon Musk, devrait réaliser ses premiers tests afin de tenter un voyage inhabité du côté de Mars, et cela pourraît être pour bientôt, avec des vols prévus dès 2022", explique Camille Guttin.

