Emmanuel Macron : mission contrats en Inde

C'est un exercice qu'il affectionne particulièrement. Un jeu de questions-réponses avec des étudiants de New Delhi (Inde), en anglais, pendant près d'une heure. Pour répondre à la jeunesse indienne, Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire tomber la veste et retrousser ses manches pour inviter son auditoire à prendre son destin en mains. "Vous avez une énorme opportunité de changer les choses. Ne refaites pas les erreurs du passé", s'est-il exclamé. Avant de poursuivre : "Inventez de nouvelles voies... S'il vous plait, faites-le."

13 milliards de dollars de contrats

Emmanuel Macron souhaite doubler le nombre d'étudiants en France. Il prend le temps de quelques photos. Un peu plus tôt, le chef de l'État a surtout conclu avec le premier ministre indien une moisson de contrats économiques pour 13 milliards de dollars au total, dont 12 pour l'entreprise Safran. De plus, les deux pays ont fait un pas de plus vers la construction commune d'une centrale nucléaire. Le couple présidentiel se rendra demain au Taj Mahal.

Le JT

Les autres sujets du JT