Emmanuel Macron en Inde : contrat rempli

Que restera-t-il de la première visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde ? "Il restera d'abord ces images très symboliques d'Emmanuel Macron au Taj Mahal en compagnie de son épouse Brigitte, l'étape incontournable de toute visite en Inde", rapporte notre envoyée spéciale sur place, Catherine Demangeat. "C'était la partie privée d'un déplacement au cours duquel il affiche son volontarisme : il veut faire de l'Inde un partenaire privilégié et profiter du Brexit pour prendre l'avantage sur les Britanniques, partenaires historiques de l'Inde", précise-t-elle.

Combat commun contre le réchauffement climatique

"On retiendra cette moisson de contrats signés hier, 13 milliards, ainsi que l'accord pour la construction de six réacteurs EPR. Mais après le nucléaire, place ce matin au solaire : Emmanuel Macron et le Premier ministre Modi veulent promouvoir cette énergie à travers l'alliance solaire internationale et c'est aussi ce qu'on retiendra du déplacement : leur combat commun contre le réchauffement climatique", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT