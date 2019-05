Deux figurants de Bollywood oublient de retirer leur costume de terroriste et finissent au poste

Ils étaient habillés en jihadistes, avec une barbe imposante et une ceinture explosive à la taille. Deux acteurs ont été arrêtés, mercredi 29 mai, à Bombay (Inde), après avoir quitté un plateau de tournage pour aller acheter des cigarettes, rapportent India Today et le Mumbai Mirror (en anglais).

Leur présence en pleine rue a donné lieu à des scènes de panique, puis à la mobilisation de sept commissariats et au déclenchement d'une alerte rouge dans le secteur. Il a fallu une heure à la police, aidée par les garde-côtes, pour les retrouver. Les deux hommes de 20 et 23 ans ont été relâchés après que la production a confirmé qu'ils étaient bien figurants pour le prochain film de Siddharth Anand, avec Hrithik Roshan, l'une des plus grandes stars de Bollywood.

After an hour-long search operation, #Mumbai police arrested 2 men suspected to be terrorists, but later turned out to be extras on the sets of Hrithik Roshan and Tiger Shroff's upcoming action film. #TV9News pic.twitter.com/o74uib9PQQ