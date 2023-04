Démographie : l'Inde va bientôt remplacer la Chine en tant que pays le plus peuplé au monde

Article rédigé par L.Berbey - France 2 France Télévisions

La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé au monde. Elle sera devancée par l'Inde. Mercredi 26 avril, la journaliste Lucie Berbey, correspondante de France Télévisons à New Delhi, explique que cela n'a rien d'une surprise.

La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé au monde. L'Inde va prendre la première place. "Ce passage de relais entre la Chine et l'Inde était attendu, prévisible. Les deux géants asiatiques se faisaient la course depuis déjà plusieurs années. D'un côté, il y a la Chine, dont la courbe démographique fatigue. Les Chinois font de moins en moins d'enfants, à tel point que le pays a vu sa population diminuer l'année dernière, pour la première fois. Et cette tendance va encore se poursuivre. La Chine doit passer sous la barre d'un milliard d'habitants d'ici la fin du siècle", explique la journaliste Lucie Berbey, correspondante de France Télévisons à New Delhi, mercredi 26 avril. En Inde, la population a doublé en moins de 50 ans "De l'autre côté, il y a l'Inde, dont la population a doublé en moins de 50 ans. Chaque année, c'est l'équivalent d'un tiers de la population française qui naît en Inde. Cette augmentation va se poursuivre jusqu'en 2064. L'Inde aura alors 1,7 milliard d'habitants. C'est seulement là que sa population va se stabiliser, et réduire peu à peu", conclut la journaliste.