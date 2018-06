Guatemala : l’éruption du Volcán de Fuego fait au moins 25 morts

Les colonnes de cendres émises par le volcan sont descendues jusqu'à 2 000 mètres au-dessus du cratère. Le Volcán de Fuego, à 35 km de la capitale du Guatemala, est entré en éruption. Chaque heure, chaque minute compte, près de 3 000 personnes ont été évacuées. Les secours se sont improvisés parmi les militaires, les policiers et les civiles. Tout le monde essaye de s'en sortir comme il le peut. "On a vu que la lave se déversait sur le champ de blé, on a couru au-dessus de la montagne", explique une rescapée.

25 morts et de nombreux disparus

Il y aurait déjà 25 morts et de nombreux disparus. La lave et la cendre n'ont laissé aucune chance à ceux qui vivaient dans les environs. "La seule chose que nous pouvions faire, c'est courir avec ma famille et tout abandonner dans la maison", déplore un habitant. Les images sont terribles, le paysage est désolé, beaucoup d'habitants errent sans trop savoir où aller ni comment s'évader.