Guatemala : au moins 25 morts et 20 blessés dans l'éruption d'un volcan

Les recherches pour trouver des survivants après l'éruption intervenue dimanche ont été suspendues dans la nuit de dimanche à lundi.

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche 3 juin au Guatemala par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone. L'éruption du Volcan de Fuego (le Volcan de feu), haut de 3 763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Guatemala City, a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international. L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

"Le bilan à 21 heures ce dimanche est de 25 morts", parmi lesquels se trouvent plusieurs enfants, a déclaré le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred), David de Leon. Il a précisé que ces 25 morts avaient été trouvés dans deux localités proches du volcan, El Rodeo et Las Lajas.

Ya van #25 cifra de decesos por la eupción del #VolcánDeFuego de Guatemala.



Video: @RBCNoticiasGT: pic.twitter.com/TCBCIbRmHQ — Jenifer Barrero C. (@jenibarrero) 4 juin 2018

Le porte-parole a également fait état d'un nombre indéterminé de disparus. Il a indiqué que les recherches pour trouver des survivants avaient été suspendues pour la nuit, en raison de l'obscurité et du danger qui règne dans la zone, et qu'elles reprendraient à l'aube. Il a ajouté que quelque 650 personnes avaient été relogées provisoirement.

Quelque 1,7 million de personnes affectées

Sur des images diffusées sur les télévisions et sur les réseaux sociaux, on voit d'énormes colonnes de cendres qui s'élèvent du volcan. D'autres images montrent des cadavres à moitié couverts par les matériaux brûlants émis par le volcan, et des survivants hagards, le corps couvert de boue. On voit aussi un nuage de cendres recouvrir une route tandis que des habitants et des membres des équipes de secours fuient en courant.

Aux conséquences de l'éruption est venue s'ajouter une pluie intense qui en se mélangeant aux cendres volcaniques produit une substance qui affecte les voies respiratoires et pollue les cultures et les cours d'eau. Un total de 1,7 million de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile.