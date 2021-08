Incendies : les feux continuent leur progression et le cauchemar se poursuit en Grèce

Les jours passent et la situation ne s’améliore guère pour la Grèce, confrontée à des incendies géants. Sur l'île d’Eubée, dans la nuit, le feu semble encore plus menaçant. Des maisons sont cernées par les flammes et des habitants sont impuissants. Face à ce brasier incontrôlable, il n’y a qu’une seule solution : l’évacuation et la fuite. Sur les ferries affrétés spécialement, des touristes et des locaux sont partis à la hâte, sans savoir quand ils pourront revenir.

Un cauchemar permanent

Une centaine d'incendies sont en cours dans le pays, samedi 7 août. Les flammes dévorent les maisons. Dans la localité de Dionysos, les secours et élus sont dépassés. "On a évacué, il n’y a plus personne, mais le problème, c’est que le feu est entré dans le village", explique Loukas Panagis, le maire adjoint. Les 1 450 pompiers grecs manquent de moyens. Ils ont reçu de l'aide internationale, notamment de la part des pompiers de Marseille (Bouches-du-Rhône), qui ont été dépêchés en renfort pour lutter contre le feu à la lisière du village. Une habitante a perdu une partie de sa maison, les chambres de ses enfants ont brûlé, ainsi que toutes ses affaires. "Je n'arrive pas à oublier, je vois encore les images", déplore-t-elle.