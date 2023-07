Incendies en Grèce : le témoignage d'une Française évacuée de Rhodes

Une Française de 37 ans, présente sur l’île de Rhodes au moment des incendies, a eu la peur de sa vie. Piégée, elle et sa famille ont marché quatre heures sous la menace des flammes pour rejoindre l’aéroport. Ce soir, ils sont rentrés chez eux, à Metz, sains et saufs.

Leur séjour de rêve sur l’île de Rhodes (Grèce) touchait à sa fin. Mais, en quelques minutes, cette famille lorraine s’est retrouvée en plein cauchemar. La fumée au bord de leur hôtel, puis des SMS leur indiquant qu’il fallait quitter l’île immédiatement. “On a marché pendant sept kilomètres”, témoigne la mère. “On a dû mettre des serviettes mouillées sur nous. Le moment où on a peur, c’est le moment où on a beau avancer, on voit que le feu va plus vite que nous”. Ils ont dû marcher alors que personne ne les encadrait, livrés à eux-mêmes.

Pris en charge par un camion militaire

“Au moment où on voit les flammes à côté de soi et la fumée noire, c’est très compliqué”, avoue-t-elle, en larmes. Après plus de quatre heures de marche, un camion militaire les prend en charge pour les conduire à l’aéroport, au nord de l’île. Ils ont pu prendre un vol pour la France, en laissant toutes leurs affaires à l’hôtel. Ce soir, ils se disent soulagés d’être rentrés en France, mais inquiets pour ceux qu’ils ont laissés sur l’île.