Incendies en Grèce : 35 000 hectares ont brûlé en une semaine

En Grèce, le cauchemar des flammes continue pour les pompiers qui luttent sans relâche. Et si les conditions météo s’améliorent petit à petit, le feu menace toujours Rhodes. D’autres foyers se sont déclenchés mercredi 26 juillet dans le centre du pays.

Une brume de feu, alors que des incendies font rage depuis plus de 48 heures dans cette région à l’est de la Grèce. Une journaliste est en plein direct à la télévision, quand soudain, une déflagration retentit. C’est un dépôt d’armes et des munitions de l’armée de l’air qui vient d’exploser. La détonation s’entend à des kilomètres, et un nouveau brasier rend la situation d’autant plus incontrôlable.

La Grèce en proie aux flammes depuis 15 jours

Dans une plaine, sept avions et trois hélicoptères sont mobilisés pour tenter de maîtriser les feux, déverser des tonnes d’eau sur les bâtiments qui s’embrasent les uns après les autres. Malgré les ordres d’évacuation, des agriculteurs préfèrent rester au milieu de la fournaise, pour, avec un tracteur, tenter de débroussailler et ainsi freiner l’avancée des flammes. Dans la soirée du mercredi 26 juillet, une ligne de crète incandescente encercle presque la ville, et s’échapper devient plus que périlleux. Cela fait presque 15 jours que la Grèce est en proie aux flammes. 35 000 hectares ont brûlé en une semaine.