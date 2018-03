Hydra : une île grecque paradisiaque sans voiture

La Grèce et ses 1 500 îles offrent des airs de bout du monde. Il y a les plus connues, comme Santorin et son volcan ou Mykonos, la fêtarde. Mais connaissez-vous Hydra ? Ici pas de voiture, de moto ou même de vélo, les mules assurent les livraisons. Un muletier, qui sillonne l'île depuis 40 ans avec ses bêtes, explique : "On aime Hydra, car il n'y a pas de voiture, pas de moto, il n'y a même pas de voleur. On dort la fenêtre ouverte, on vit une vie tranquille, sans problèmes".

50 000 touristes par an

Fleuristes, déménageuses ou expertes en bâtiments, les mules sont partout. Un restaurateur de vieilles maisons raconte : "les mules représentent 30% du coup des travaux pour le transport des matériaux". Hydra est tout entière classée monument historique : tout est contrôlé sur cette île-musée qui attire chaque année 50 000 touristes. Idéale pour les amateurs de marche à pied et, bien sûr, de baignade...

