Grèce : une violente tornade fait au moins six morts

La violence du vent était telle sur la presqu'île de la Chalcidique (Grèce), mercredi 10 juillet, qu'un camping-car de plusieurs tonnes a été retourné, tuant les deux vacanciers qui l'occupaient. Les dégâts sont immenses sur ces plages touristiques du nord de la Grèce, où la tempête a tout ravagé sur son passage. "Même les canons ne font pas autant de bruit, c'était impressionnant", se désole un habitant.

L'état d'urgence décrété

L'épisode n'a duré qu'une vingtaine de minutes à peine. Mais la tornade et de forts orages de grêle ont tout emporté. Les clients d'un restaurant ont eu à peine le temps de se mettre à l'abri dans l'arrière-salle et de constater le ruissellement des eaux à l'intérieur du restaurant. Au moins six personnes ont été tuées et une trentaine de personnes blessées. L'état d'urgence a été décrété dans la région.

