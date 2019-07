Grèce : sept personnes décèdent dans une violente tornade

Une plage de la presqu'île de la Chalcidique (Grèce) a été entièrement dévastée par une tornade et une violente pluie de grêle, mercredi 10 juillet. "Ça faisait vraiment peur. Il y avait beaucoup de vent, de la glace et une pluie très forte", explique un touriste aux journalistes de France 2. "Le vent était si puissant qu'il a déraciné des arbres et tout détruit", développe un autre. Comme eux, nombre de touristes font part de leur inquiétude face à de tels dégâts.

"Il ne me reste rien"

Les habitations ont également subi des dommages colossaux. "Ce sont 25 ans de ma vie qui ont été détruits. Il ne me reste rien. J'étais toute seule à la maison et j'ai paniqué", confie une habitante dont le salon est désormais à ciel ouvert. Au moins sept personnes ont perdu la vie dans cette tornade, dont deux enfants, et 23 autres ont été blessés.

