Grèce : l'état d'urgence déclenché suite à une tornade meurtrière

Des vents violents et un déluge de pluie et de grêle ont ravagé la presqu'île de Kassandra dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juillet. Les terrasses ont été balayées par l'orage. Un phénomène météo rarissime dans la région, frappée depuis mardi 9 juillet par des chaleurs étouffantes. Les plages de la Chalcidique sont méconnaissables. Un couple de septuagénaires tchèques a été tué par la tempête qui a pulvérisé leur camping-car. Les toits arrachés et les arbres déracinés ont fait sept morts et 23 blessés.

L'état d'urgence décrété

"Tout le monde avait peur (...) c'était le chaos. Un ami de mon frère a été blessé de la tête au pied parce que le bar s'est effondré sur lui. Il y avait des éclats de verre qui volaient des fenêtres", détaille une sinistrée. Au soir du jeudi 11 juillet, la presqu’île est encore partiellement privée d'électricité. 140 pompiers ont été mobilisés pour venir en aide aux habitants. L'état d'urgence a été décrété.

