Grèce : l’incendie continue de progresser sur l’île d’Eubée

La Grèce est en proie à de violents incendies depuis douze jours. Alban Mikoczy, journaliste France Télévisions, est en direct de l’île d’Eubée, dimanche 8 août. “Si ça va mieux du côté d’Athènes, ça ne va pas du tout sur l’île d’Eubée”, décrit-il. Montagneuse et extrêmement boisée, elle s’est transformée, depuis quelques jours, en véritable cauchemar pour les pompiers.





“L’incendie progresse toujours ”



“Les chemins et les routes sont très, très rares et, en plus, il y a beaucoup de vent”, complète le journaliste. Quatre villages situés au nord ont été évacués et des Canadair et des hélicoptères bombardiers d’eau tentent d’intervenir, pour ralentir la progression des flammes. “À l’heure actuelle, l’incendie progresse toujours et il menace ces villages et, donc, leurs habitations”, annonce l’envoyé spécial.