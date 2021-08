Incendies en Grèce : 56 000 hectares ravagés, un triste record

En Grèce, les flammes ont continué de se propager dans plusieurs régions, samedi 7 août, alimentées par les vents et la sécheresse. 56 000 hectares ont brûlé en dix jours, un "cauchemar"pour le Premier ministre du pays.

Dans la nuit de l’île d’Eubée (Grèce), les flammes semblent encore plus menaçantes. Des maisons sont cernées par le feu et des habitants sont impuissants. Face à ce brasier incontrôlable, il n’y a qu’une seule solution : l’évacuation. Sur les ferries affrétés spécialement, des touristes et des locaux sont partis à la hâte, sans savoir quand ils pourront revenir.

1 450 pompiers grecs débordés

Une centaine d'incendies sont en cours dans le pays, samedi 7 août. Les flammes dévorent les maisons. Dans la localité de Dionysos, les secours et élus sont dépassés. "On a évacué, il n’y a plus personne, mais le problème, c’est que le feu est entré dans le village", explique Loukas Panagis, le maire-adjoint. Les 1 450 pompiers grecs manquent de moyens. Ils ont reçu de l'aide internationale, notamment de la part des pompiers de Marseille, qui ont été dépéchés pour lutter contre le feu à la lisière du village. Une habitante a perdu une partie de sa maison, les chambres de ses enfants ont brûlé, ainsi que toutes ses affaires. "Je n'arrive pas à oublier, je vois encore les images", déplore-t-elle.