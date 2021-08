Grèce : les incendies continuent de progresser, malgré les renforts

Malgré les renforts de pompiers étrangers, les flammes continuent de ravager forêts et maisons, faisant déjà deux morts en Grèce. Plus d’un millier de personnes ont été évacuées.

Dans la nuit de l’île d’Eubée (Grèce), les flammes semblent encore plus menaçantes. Des maisons sont cernées par le feu et des habitants sont impuissants. Face à ce brasier incontrôlable, il n’y a qu’une seule solution : l’évacuation. Sur les ferries affrétées spécialement, ils sont 1 300, dont des touristes et de nombreuses personnes âgées, à laisser leurs affaires derrière eux, sans savoir quand ils pourront revenir.

“Le feu est entré dans le village”

Quelque 150 incendies sont en cours dans le pays et une soixantaine sont toujours extrêmement virulents, samedi 7 août. Au nord d’Athènes, les flammes lèchent les voies d’une autoroute, qui relie le nord au sud du pays. Elle est désormais interdite à la circulation. À Krioneri, un village tout proche, un habitant crie sa détresse. “On a évacué, il n’y a plus personne, mais le problème, c’est que le feu est entré dans le village”, raconte le maire.