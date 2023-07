Grèce : l’île de Rhodes en proie aux flammes, des touristes évacués

C. Cuello, R. Schapira, L. Feuerstein, C. Theophilos, @RevelateursFTV, A. Brodin

Cela fait désormais sept jours, lundi 24 juillet, que les flammes dévorent l’île de Rhodes en Grèce. Malgré la lutte acharnée des pompiers, les incendies ne faiblissent pas tandis que les opérations d’évacuation de touristes se poursuivent.

L’épaisse fumée empêche de voir le ciel et le soleil sur l’île de Rhodes (Grèce), lundi 24 juillet. On ne compte plus les maisons détruites ou menacées. Sous une canicule de 42°C avec des vents violents, les flammes traversent les routes. Les pompiers ne parviennent toujours pas à maîtriser l’incendie qui ravage Rhodes depuis une semaine. Seuls quelques animaux errent encore. Les dégâts sont considérables. De nombreuses infrastructures touristiques sont détruites.





Plus de 32 000 touristes évacués





"Nous sommes face à une catastrophe où tout le travail et les efforts de nos vies peuvent être perdus en une minute, en une demi-heure, c’est tragique", déplore une femme. Plus de 32 000 touristes ont été évacués, la plus grande opération de ce type jamais effectuée en Grèce. Certains attendent un avion pour être rapatriés, d’autres sont hébergés dans un hôtel et attendent. D’autres encore ont perdu tout leur bagage dans l’incendie de leur hôtel. À 1 000km de Rhodes, Corfou est aussi en proie aux flammes.