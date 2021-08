Grèce et Turquie : des incendies incontrôlables

Le sud de l'Europe est toujours en proie aux flammes, attisées par des chaleurs exceptionnelles, jeudi 5 août. Une centaine de feux ont été dénombrés en Grèce, dont deux particulièrement inquiétants à Olympie et sur l'île d'Eubée. Dans l'est de la Turquie, des centaines d'habitants ont été évacués face à la progression d'un gigantesque incendie.

Les habitants de Rovies, en Grèce, sont contraints d'évacuer par bateau face à la violence d'un gigantesque incendie qui touche leur village, jeudi 5 août. Une vingtaine de villages des environs sont touchés. La Grèce est confrontée à une centaine d'incendies, à cause des températures caniculaires et de la sécheresse exceptionnelle qui facilitent la propagation rapide des feux. Difficile pour les pompiers de les contenir tant la végétation est asséchée.

Une centrale à charbon menacée

En banlieue nord d'Athènes, des dizaines d'habitants doivent fuir précipitamment leur maison face à l'avancée des flammes. "On a vu le feu arriver tard dans la nuit. On a essayé de partir mais les flammes venaient droit sur nous, on ne savait plus quoi faire", raconte un habitant de Varybobi.

À Oren, en Turquie, les flammes ont menac" une centrale à charbon, ce qui a créé la panique. Les ouvriers et des centaines d'habitants ont été évacués de peur d'une explosion. La centrale a été sauvée grâce au déploiement de nombreux moyens aériens.