Géorgie : la police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les milliers de manifestants réunis à Tbilissi contre une loi controversée

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mercredi dans la capitale géorgienne, contre un projet de loi controversé visant médias et ONG.

La police géorgienne a dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient mercredi 8 mars à Tbilissi contre un projet de loi visant médias et ONG, au lendemain de heurts entre opposants et policiers. Les autorités ont ordonné aux manifestants réunis devant le Parlement de se disperser, puis a fait usage de gaz et de canons à eau, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Des drapeaux de la Géorgie et de l'Union européenne étaient notamment brandis. "Non à la loi russe !", scandait la foule rassemblée à l'appel de plusieurs ONG et formations d'opposition, en référence au projet de loi adopté mardi par les députés géorgiens en première lecture.

Un texte similaire à une loi russe

Ce texte prévoit que les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger soient obligées de s'enregistrer en tant qu'"agents de l'étranger", sous peine d'amendes. Il rappelle une loi similaire adoptée en Russie en 2012 et dont le Kremlin s'est largement servi pour réprimer les médias et les organisations d'opposition ou les simples voix critiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit mercredi vouloir "le succès démocratique" pour les manifestants. De leur côté, les Etats-Unis ont appelé les autorités géorgiennes à respecter les "manifestations pacifiques". L'ex-république soviétique, marquée par une guerre contre la Russie en 2008, ambitionne de rejoindre l'UE et l'Otan. Plusieurs récentes mesures du gouvernement ont toutefois jeté le doute sur ces aspirations.