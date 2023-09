Sommet du G20 : bilan décevant pour l’Ukraine

Le 19/20 info reçoit Yurri Clavilier, expert en géostratégie, dimanche 10 septembre. Le communiqué final du sommet du G20 ne condamne pas l’invasion russe, ce qui a provoqué la colère de l’Ukraine.

Comment expliquer la retenue du G20 qui n’indique pas explicitement l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? “C’est intéressant, car quand on compare avec les votes menés à l’ONU, cela avait été beaucoup plus clair. On pouvait trouver certains membres du G20 qui avaient voté explicitement. Un certain nombre de pays ont posé leur positionnement vis-à-vis de l’Ukraine et de la Russie. Ils ne cherchent pas à changer de ligne ou de soutien, ou de condamnation, qu’il y ait un G20 ou non”, précise Yurri Clavilier, analyste en géostratégie.

Un succès selon Lavrov

“Pour l’Inde, on peut penser au fait que s’il n’y a pas de soutien envers la Russie, le fait qu’il y ait une remise de l’ordre international est une chose vue positivement par certains acteurs. En Inde, ce n’est certainement pas un problème”, poursuit-il. Le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov parle d’un succès pour la Russie. “Ce n’est pas plus un succès qu’une continuation. Ce G20 s’insère dans une sorte de continuité”, conclut l’analyste en géostratégie.