G20 en Inde : l’Union africaine intègre l’organisation

Le G20 en Inde a débuté samedi 9 septembre à New Delhi. La grande nouveauté de cette édition, c’est l’intégration de l’Union africaine. Quels en sont les enjeux ? Le point avec la journaliste Christelle Méral, en direct de la capitale indienne.

Samedi 9 septembre, le G20 a débuté à New Delhi (Inde). L’un des enjeux du sommet est l’intégration de l’Union africaine dans le G20. En direct de la capitale indienne, la journaliste Christelle Méral explique que "le G20 vient d’accueillir un nouveau membre, l’Union africaine, qui représente 55 membres. C’est un succès pour le Premier ministre indien qui accueille le G20. C’était aussi une demande de la France". Selon l’envoyée spéciale, "c’est un signal envoyé à l’Afrique, qui pèse de plus en plus politiquement et économiquement".



Des divisions internes

Si l’Union africaine est un point d’accord, d’autres sujets divisent, comme la condamnation de la guerre en Ukraine. "Il y a l’opposition de la Russie, mais aussi d’autres pays émergents, comme le Brésil ou l’Afrique du Sud qui refusent de choisir entre Moscou et Kiev", détaille la journaliste. L’autre sujet clivant, c’est le climat. "La France aimerait obtenir la sortie du charbon, mais il y a l’opposition de la Chine et de l’Inde. Ça paraît très compliqué de faire acter le renoncement aux énergies fossiles", complète Christelle Méral.