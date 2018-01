Vœux : faites vos propres cartes

Simples ou sophistiquées, drôles ou élégantes, les cartes de vœux maison sont différentes, parce qu'uniques. Faites avec minutie, créativité et patience, elles sont souvent conservées précieusement par ceux qui les reçoivent. Et il y a ceux qui les fabriquent. C'est une tradition dans cette famille. Pendant une semaine, ils vont réaliser leurs cartes de vœux. Les motifs sont fabriqués à l'aide d'un tampon. Un pistolet chauffant donne du relief au dessin. Après une heure de travail, la première carte est prête.

"Faire naître quelque chose de ses mains"

Faire des cartes soi-même, c'est tendance. Certains magasins vendent tout ce qu'il faut pour cela. Depuis trois ans, Sophie Prestrelle prodigue ses conseils pour la confection de cartes de vœux sur son blog. "Une carte me revient à 1 ou 2 euros de fournitures de base", explique-t-elle. "Pour comparaison, poursuit-elle, une carte toute faite est vendue au minimum 1,50 euro". Mais les cartes de vœux c'est avant tout un plaisir. "On a surtout envie d'arrêter le temps, on fait naître quelque chose de ses mains, c'est ça la grande satisfaction que l'on peut en retirer", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT