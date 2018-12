Réveillon : les tendances culinaires du moment

Mardi 18 décembre, la journaliste Julie Poirier est à Rungis (Val-de-Marne) pour faire découvrir des produits d'exception comme le foie gras, un grand classique des repas du réveillon. "C'est un magnifique foie gras de canard du Périgord et le foie gras d'oie. C'est incontournable", explique Frédéric, un fournisseur du célèbre marché, au micro de France 2 mardi matin.

La truffe blanche moins chère cette année

"Une truffe noire pèse 125 grammes et il y a aussi quelques truffes blanches. Deux produits là aussi très différents. La truffe blanche c'est vraiment une année à la consommer. Et la truffe noire, on est dans les prix de l'année dernière", détaille-t-il. Dernier produit mis en valeur : le fameux caviar français que l'on trouve de plus en plus sur les tables maintenant. Il faut savoir que cette semaine à Rungis, c'est vraiment le rush, car rien qu'ici, on fait un quart du chiffre d'affaires de l'année.

Le JT

Les autres sujets du JT