"Des truffes desséchées" : en Bourgogne, le diamant noir n'échappe pas au manque de pluie

En raison de la sécheresse, la qualité des truffes s'annonce moyenne en Bourgogne où le manque d'eau ces derniers mois la rend encore plus rare que d'habitude.

La sécheresse préoccupante dans de nombreuses régions agricoles a des conséquences en Bourgogne sur la truffe. Le diamant noir y sera encore plus rare que d'habitude. La saison qui s'ouvre le 28 octobre au marché de Noyers-sur-Serein s'annonce mitigée, selon France Bleu Auxerre.

Faute de pluie, un développement anormal

À Venoy, près d'Auxerre, Francois Cholet possède un peu plus d'un hectare de plantation de tilleuls, de charmes, de pins et de chênes. Ces essences qui portent la truffe ont souffert cette année. "C'est l'automne prématuré", explique-t-il, montrant des arbres, qui pour certains ont perdu leurs feuilles plus tôt que d'habitude. "La terre est très dure, on voit qu'elle manque d'humidité." Et sans eau, la truffe ne se développe pas. "Voilà qui explique le peu de résultats qu'on peut avoir", indique le trufficulteur.

Le test de l'eau

On ramasse tout de même quelques truffes au pied des arbres, mais d'une qualité tout à fait moyenne. Henri Terrier, membre de la confrérie de la truffe de Noyers, leur fait passer un test. "D'habitude, quand vous les mettez dans l'eau, elles tombent au fond. Cette année, elles flottent à la surface. Ça veut dire qu'elles sont un peu désséchées", explique ce spécialiste.

Tous ces facteurs pourraient avoir une influence sur les prix. La truffe de Bourgogne se négociait autour de 450 euros le kilo, l'an dernier. Son prix va sans doute augmenter, mais la confrérie de Noyers souhaiterait limiter cette hausse pour que sa clientèle reste fidèle à cette variété de Bourgogne.