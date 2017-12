Repas du Nouvel An : les marchés pris d'assaut pour le repas du soir

C'est la dernière ligne droite avant la nouvelle année. À quelques heures du réveillon, les Parisiens se précipitent sur les étals de ce marché du 15e arrondissement pour les achats de dernière minute. Le compte à rebours à commencer, pas une minute à perdre, car les denrées disparaissent très vite, notamment les fruits de mer. "On a envie de les acheter frais donc on se lève un peu plus tôt, pour avoir de bons produits sur la table ce soir", explique la cliente d'une poissonnerie.

Des produits de fête

Entre toutes les sortes de bûches disponibles, difficile de se décider. "Entre ceux qui aiment le chocolat, ceux qui ne l'aiment pas, je regarde ce qui va pouvoir faire plaisir à tout le monde", commente la cliente d'une pâtisserie. Les fruits égaieront aussi les tables et permettront aux fêtards de faire le plein de vitamines à l'aube de la nouvelle année.

