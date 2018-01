Pour le Nouvel An, un homme ivre prend un taxi au Danemark et traverse trois pays jusqu'en Norvège

La course la plus chère de sa vie. Un habitant d'Oslo (Norvège) décide d'aller réveillonner à Copenhague (Danemark). Après une soirée bien arrosée, l'homme oublie sans doute que plus six-cent kilomètres séparent les deux villes. Il décide tout de même de commander un taxi pour rentrer chez lui, rapporte la BBC (en anglais), mercredi 3 janvier.

Une facture de plus de 1 800 euros

Après avoir traversé trois pays, l'homme arrive à destination avec une facture qui s'élève à 18 000 couronnes norvégiennes, soit plus de 1 800 euros. Mais trouvant la note trop salée, le passager d'une quarantaine d'années refuse de payer et s'enferme chez lui.

Furieux, le chauffeur de taxi fait le pied de grue devant le domicile du contrevenant et appelle la police d'Oslo. Celle-ci réveille l'homme qui consent alors à payer la facture. Selon la chaîne norvégienne, NRK, citée par la BBC, l'homme n'avait pas de casier judiciaire.