Nouvel An : des policiers violemment agressés à Champigny-sur-Marne

C'est une scène d'une grande violence dont les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On peut y voir une policière projetée au sol, encerclée par des dizaines de personnes qui lui assènent des coups de pied, au corps et au visage. La foule crie "Allumez le feu !", plusieurs véhicules sont retournés. L'agression s'est déroulée dimanche 31 décembre à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en banlieue parisienne. Les deux agents de police tentaient d'empêcher un groupe d'individus de forcer l'entrée d'une soirée privée. "On est scandalisé de voir à quel point des individus peuvent s'en prendre nos collègues avec un sentiment d'impunité. Scandalisé par les images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, comme un trophée de l'agression de policiers", explique Yoann Maras, du syndicat Alliance Police nationale.

Une agression condamnée

Sur Twitter, Emmanuel Macron a promis des poursuites judiciaires. Deux individus ont été interpellés en marge de l'agression. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb doit se rendre ce lundi 1er janvier au commissariat de Champigny-sur-Marne. Les deux policiers sont sortis de l'hôpital, la femme souffre de nombreuses commotions et son collègue d'une fracture du nez.

