Nouvel An : derniers préparatifs avant de faire la fête

C'est la dernière ligne droite avant le réveillon et pour ceux qui ont prévu une soirée déguisée, il ne reste plus que quelques heures pour trouver l'inspiration. Dans un magasin de déguisement, les retardataires sont nombreux alors il faudra se contenter de ce qu'il reste en rayon. "C'est moi qui reçois et ma copine m'a annoncé hier le thème, je n’étais pas au courant", explique un homme. Exceptionnellement, le magasin est ouvert un dimanche, ce qui est un soulagement pour les plus étourdis.

Coiffure et choix de la tenue

À Paris aussi, c'est l'heure des derniers préparatifs, un salon de coiffure ne désemplit pas. La mode en cette fin d'année, c'est le naturel : "Les coiffures sophistiquées de fin d'année c'est un petit peu terminé, moins on paraît coiffé et mieux on se porte", explique un coiffeur. Beaucoup de magasins de vêtements seront ouverts pour l'occasion, mais attention, ils risquent de fermer plus tôt.

