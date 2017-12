Nouvel An : d'autres pays se préparent pour 2018

Un faux décompte, mais une vraie répétition. À New York, on vérifie que la boule de cristal de Times Square fonctionne. À Moscou, les guirlandes lumineuses évoquent encore Noël, mais certains s'entraînent déjà à faire des selfies. À Édimbourg, en Écosse, les Vikings rugissent, c'est une marche de 20 000 personnes avec des flambeaux, une tradition pour célébrer le Nouvel An à venir. "C'est une expérience incroyable d'être impliqué là dedans, ça unit la capitale".

Un bain purifiant

Au centre du Japon, le rituel shintoïste de purification fait froid dans le dos. Après une prière, 19 volontaires presque nus s'enfoncent dans une rivière à 4 degrés. Une tradition originale pour renforcer les défenses de son organisme et garder la forme en 2018.

