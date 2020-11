Eurozapping : Fonctionnaires mécontents en Grèce et au Royaume-Uni, manifestations en Allemagne

Le service public grec se retrouve dans la rue en plein confinement. Malgré l'épidémie, des fonctionnaires ont manifesté en nombre à Athènes. Ils veulent plus de tests pour protéger leur santé et plus de moyens pour soutenir le milieu hospitalier. La grève, qui a duré 24 heures jeudi 26 novembre, a touché l'ensemble du secteur public.



Angela Merkel ne desserre pas l'étreinte

En Allemagne, des manifestations ont été organisées afin de protester contre les restrictions liées au contexte sanitaire. À Erfurt, dans l'une des zones les plus touchées du pays, les manifestants ne croient pas aux gestes barrières. Pas de quoi perturber la chancelière Angela Merkel qui, à rebours du reste de l'Europe, compte maintenir ses restrictions au moins jusqu'à début janvier. Tant pis pour les marchés de Noël, tous annulés.



Au Royaume-Uni, le salaire des fonctionnaires a été gelé par l'épidémie. Le mécontentement est grand après l'annonce du budget anti-Covid. Seuls les soignants sont épargnés par les mesures d'économie dans le service public. Tout juste sorti de 15 jours de confinement, Boris Johnson va devoir assumer ses choix au moment où le pays s'apprête à emprunter plus de 400 milliards d'euros pour faire face à la crise.

