"Vous représentez la nouvelle garde" : Elisabeth Borne apporte son soutien à la Première ministre finlandaise, critiquée pour avoir fait la fête

En août, Sanna Marin s'était retrouvée au cœur d'une polémique pour avoir dansé et s'être amusée lors d'une soirée, dont des images avaient fuité.

Solidarité entre Premières ministres. Elisabeth Borne a adressé, fin août, une lettre à la cheffe du gouvernement finlandais, Sanna Marin, critiquée dans son pays pour son goût pour la fête, a révélé Le JDD, samedi 10 septembre. La dirigeante française lui apporte "tout [son] soutien" et condamne "fermement" les "débats stériles" nés de la publication de vidéos montrant la Finlandaise de 36 ans s'amusant et dansant avec des amis et des célébrités.

"Le caractère souvent misogyne et toujours réactionnaire des commentaires malveillants témoigne par ailleurs de la longue route qu'il reste à parcourir vers l'égalité entre les femmes et les hommes, écrit Elisabeth Borne. Ce combat (...), vous l'incarniez depuis votre entrée en politique, vous l'incarnez plus que jamais aujourd'hui."

"Ce que l'Histoire gardera de la nouvelle garde, féminisée, que vous et votre coalition représentez, ce ne sont ni des vidéos, ni des clichés mais les politiques courageuses que vous avez défendues", poursuit la Première ministre française, citant notamment son "soutien à l'Ukraine" et sa "décision historique de rejoindre l'Otan".