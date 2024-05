Dans quelques jours, vous élirez les eurodéputés français qui siègeront au Parlement européen. Ils sont actuellement 79, répartis dans plusieurs groupes qui représentent toutes les sensibilités de l’échiquier politique. Quels sont les groupes les plus investis? Qui sont les moins présents? L'œil du 20H a passé au crible les statistiques du Parlement européen ces cinq dernières années.

A Bruxelles ou à Strasbourg, c’est la partie la plus visible du travail des députés européens: les séances plénières consacrées aux débats et aux votes des textes. Presque tous les partis affichent plus de 90% de participation aux votes.

En tête du classement: les Verts 96%. Suivis des Insoumis, de la droite et des Socialistes. Les moins présents: les élus du Rassemblement national et les non inscrits avec des élus Reconquête à 81% de participation seulement.

Le cœur du Parlement: le travail en commission

Autre critère: le travail dans les arcanes des 20 commissions parlementaires. Elles traitent de domaines variés: la commission pêche, industrie, ou encore droit des femmes… C’est là que les élus élaborent des textes de compromis: les rapports.

Les plus productifs dans cet exercice sont les élus France insoumise, membres du groupe de La Gauche: 3,7 rapports en moyenne par député. Suivis des élus de la majorité, 3,2 rapports chacun. Puis, les socialistes français avec 3 rapports en moyenne.

En bas du tableau, on retrouve les élus d’extrême droite qui n’ont pratiquement produit aucun rapport.

Enfin, comme à l’Assemblée nationale et au Sénat français, les élus du Parlement européen disposent du droit d’amendement. C’est la possibilité d’apporter des modifications à un texte de loi. Sur cette dernière mandature, certains groupes s’en sont servi plus que d’autres. Nous avons analysé les amendements déposés dans le cadre du travail en commission.

A la première place, les élus français de la majorité chez Renew: avec 2510 amendements en moyenne par député. Puis, les Insoumis 2161 amendements déposés en moyenne chacun; suivis des socialistes: 1689 amendements par député.

Les moins productifs: les élus de droite du Parti populaire européen, et les députés Reconquête.

A l’issue du vote du 9 juin, la France enverra 81 députés au Parlement européen, c’est deux sièges de plus qu’aujourd’hui.

