VIDEO. L'Union européenne est-elle trop complaisante avec la Hongrie de Viktor Orban ?

3ème mandat à la tête de la Hongrie pour Viktor Orban, le trouble-fête de la plupart des dossiers européens... Parti en croisade anti-migrants, il a érigé un mur de centaines de km de barbelés en 2015 pour bloquer les réfugiés, qu'il assimile à des terroristes. Après s'être allié avec un certain nombre de pays d'Europe centrale, dont la Pologne, le Premier Ministre Hongrois vise maintenant l'Italie et l'Autriche où les populistes et l'extrême droite ont accédé au pouvoir...

A la différence de la Pologne, il jouit d'une certaine immunité au niveau européen car son parti, le Fidesz appartient au PPE, grand groupe européen regroupant des partis de droite (le CDU d'Angela Merkel et Les Républicains). La droite explique qu'ainsi Viktor Orban ne franchit pas les lignes rouges, mais sa présence dans le PPE pose la question de son influence sur la droite européenne...