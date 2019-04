VIDEO. Finlande, le pays de la transparence

Aux portes de la Russie, la Finlande brandit ses valeurs démocratiques de transparence et d’égalité. Le jour du lever des drapeaux, les citoyens, de gauche comme de droite, hissent l’emblème national devant leur maison. Un moment familial et solennel d’appartenance à leur patrie.

Dans ce pays de 5,5 millions d’habitants, la proximité entre les citoyens et les politiques est bien réelle. Entre les habitants et leurs représentants, le tutoiement est systématique. Et s’ils veulent connaître le montant de leur imposition, il suffit de se rendre au centre des impôts.

Des initiatives citoyennes

D'autre part, la participation des habitants au processus politique a été favorisée par la mise en place des initiatives citoyennes. Une pétition en forme de proposition de loi qui recueille plus de 50 000 signatures est obligatoirement examinée au parlement. C’est ainsi que le mariage pour tous a été adopté en Finlande.

Pays le plus heureux au monde selon le classement 2019 de l’ONU, la Finlande n’a pourtant pas été épargnée récemment par une poussée de l’extrême droite populiste...

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Denis Bassompierre diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 24 avril 2019.