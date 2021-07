"L’euro numérique ou l'e-euro, c'est pour marier le meilleur de l’innovation privée et de la sécurité publique", a déclaré sur franceinfo jeudi 15 juillet François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. La Banque centrale européenne a annoncé mercredi le début d’une phase d’investigation de deux ans pour la création d’une monnaie numérisée.

"L’innovation, c’est le fait que les paiements sont de plus en plus digitaux, dématérialisés. Ce n’est pas nouveau, simplement ça s’est beaucoup accéléré avec le Covid," a poursuivi le gouverneur de la Banque de France. "Et puis, il y a une autre innovation, c’est la capacité à avoir des paiements intelligents. C’est ce que l’on appelle quelques fois de la monnaie programmable pour embarquer non seulement de l’argent, mais aussi des informations, des titres, etc. Ça, c’est la possibilité de la blockchain en particulier."

Une monnaie plus sécurisée que les cryptomonnaies

François Villeroy de Galhau a ensuite vanté "le meilleure de la sécurité publique" : "C’est-à-dire un euro numérique émis par la Banque centrale, avec toute la solidité que cela représente", en comparaison aux monnaies numériques créées par des sociétés privées. "Si on prend l’exemple du Bitcoin, tout le monde sait qu’il peut servir à des opérations de blanchiment ou de rançongiciel pour les cyberattaques".

Le gouverneur de la Banque de France a également tenu à rassurer sur les conséquences d’une telle mesure : "On va regarder des questions auxquelles les Français sont très sensibles, l’accessibilité des données, l’accessibilité à tous", a-t-il avancé, précisant que "l’on gardera les espèces, parce que les Français y sont fortement attachés".

François Villeroy de Galhau a rappelé le calendrier de l’euro numérique : "Prototype pendant deux ans, décision en 2023, et ensuite environ trois ans après ça pourrait être appliqué. D’ici cinq ans environ, peut-être que l’on aura cet euro numérique, dans nos portefeuilles, sur nos cartes, sur nos mobiles."