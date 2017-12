VIDEO. Des employés tchèques coincent des voleurs en fuite à l'aide de chariots élévateurs

Ce magasin de matériel de construction situé à Ostrava (République tchèque) peut remercier ses employés pour leur sang-froid. Ils ont déjoué une tentative de vol en utilisant les chariots élévateurs censés déplacer des produits lourds, mardi 5 décembre.

En les pilotant, ils ont réussi à bloquer trois voleurs, qui tentaient de s'échapper à bord d'une voiture après avoir été surpris en train de voler des outils dans une camionnette stationnée devant l'entrepôt. Les malfaiteurs ne se sont pas rendu compte qu'une personne était restée dans la camionnette. C'est elle qui a donné l'alerte.

Un travail d'équipe

Dans la vidéo filmée par une caméra de surveillance et postée sur YouTube, on voit un premier employé bloquer la fuite de la voiture, un second empêcher les voleurs de faire demi-tour et un troisième bloquer totalement le véhicule. Les malfaiteurs ont été arrêtés, rapporte Euronews (en anglais). Selon le porte-parole de la police d'Ostrava, ils encourent trois ans de prison.