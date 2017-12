VIDEO. Autriche : l'explosion d'un important terminal gazier fait un mort et 18 blessés

Une personne est morte et 18 autres ont été blessées dans une explosion survenue dans l'important terminal gazier de Baumgarten (Autriche), mardi 12 décembre. L'explosion, d'origine accidentelle selon la police, s'est produite tôt dans la matinée et a été suivie d'un incendie qui a été "rapidement maîtrisé".



Un technicien du terminal a trouvé la mort. Les victimes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion et ont été évacuées à l'aide d'un important dispositif de secours qui a mobilisé quelque 200 personnes. La force de l'explosion a dégagé un épais nuage de fumée et des flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, selon des témoins qui ont filmé la scène.



Un important centre de distribution de gaz en Europe centrale

Le terminal de Baumgarten, situé près de la frontière slovaque, est l'un des principaux centres de distribution de gaz en Europe centrale. Le gaz arrive de Russie et de Norvège pour l'approvisionnement de l'Italie, de la Croatie et d'une partie de l'ouest de l'Europe via l'Allemagne.



L'Italie et la Croatie craignent, depuis cet accident, des perturbations dans leurs approvisionnements en gaz. L'"état d'urgence" sur le gaz a été déclaré par les autorités italiennes à la suite de cette explosion, mais la baisse des importations pourrait être compensée en puisant dans les stocks nationaux.