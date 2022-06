Union européenne : Emmanuel Macron participe à un sommet consacré à l'Ukraine et la Moldavie

Emmanuel Macron s'est rendu à Bruxelles (Belgique) jeudi 23 juin, à l'occasion d'un sommet de l'Union européenne consacré à l'Ukraine et à la Moldavie, deux pays qui souhaitent obtenir le statut de candidat à l'Union européenne. Malgré les résultats des élections législatives, qui l'ont vu perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président n'arrive pas affaibli dans la capitale belge. "À Bruxelles, on sait pertinemment que l'Europe fait partie du domaine réservé du président français, que ses pouvoirs sont très larges, très étendus", explique le journaliste Pascal Verdeau, en direct de Bruxelles.



"Un sentiment de curiosité"

"Ce qui domine ici, c'est plutôt un sentiment de curiosité. Plus de la moitié des gouvernements en Europe sont des gouvernements de coalition, et les 27 se demandent si la culture du compromis à l'européenne va irriguer un jour la vie politique française", explique Pascal Verdeau, qui ajoute qu'il s'agit du dernier sommet de la présidence française de l'Union européenne, et qu'il est attendu dans la soirée l'octroi du statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie.